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ائتلاف دعم مصر يوافق على تعديلات قانون "الرقابة الإدارية"

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مصراوي Masrawy

ائتلاف دعم يوافق على تعديلات قانون "الرقابة الإدارية"

06:36 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

النائب محمد السويدي

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، المعروض على المجلس حاليا لمناقشته.

وقال السويدي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الاثنين، إن جهاز الرقابة الإدارية أثبت خلال الفترة الماضية مدى كفاءته وإخلاصه للدولة.

وأضاف رئيس الائتلاف، أن التعديلات تصب في استقلالية الهيئة، وأنه لابد من العمل على تطويرها، متابعا: "أيضا تهدف التعديلات إلى الحرص على تدريب العاملين، لضمان تأهيلهم لأحدث تدريبات في مجال عملهم".

ولفت السويدي إلى ضرورة استقلالية الجهاز، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات الخاصة بالعاملين، حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم بشكل حيادي دون خوف من اتخاذ القرار.

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