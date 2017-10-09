مسؤول قضائي تركي مسجون يفوز بجائزة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان

باريس - (د ب أ):

منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الاثنين جائزة حقوق الانسان إلى مسؤول قضائي تركي محتجز بتهمة الارهاب منذ أكتوبر 2016.

وكان مراد أرسلان مقررا للمحكمة الدستورية التركية وترأس جمعية من القضاة وممثلي الادعاء العام.

وفي رسالة تليت بالنيابة عنه، قال ارسلان إن تركيا أصبحت بلدا "يتم فيه اتهام المدافعين عن القانون بأنهم إرهابيون".

وقال إن رابطة اتحاد القضاة وممثلي الادعاء العام التي تم حلها الآن كانت تسعى إلى "وضع قانون يتفق مع المعايير العالمية القائمة على حقوق الانسان".

واتهم ارسلان بالانتماء الى حركة جولن التي قال مسؤولون اتراك إنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016.

وتمنح جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الانسان، التي سميت تكريما للمنشق هافل خلال العهد الشيوعي والذى أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية التشيك، سنويا تقديرا "للعمل البارز في الدفاع عن حقوق الانسان".

وذهبت جائزة العام الماضي إلى الناشطة الايزيدية ناديا مراد، التي قامت بحملة للدفاع عن حقوق الأقلية الدينية العراقية بعد أن نجت من العبودية على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف.