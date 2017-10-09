أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العرابي: شكري طالب المجموعة الإفريقية بتفادي تفتيت الأصوات بانتخابات اليونسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرابي: شكري طالب المجموعة الإفريقية بتفادي تفتيت الأصوات بانتخابات اليونسكو

06:34 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

العرابي: شكري طالب المجموعة الإفريقية بتفادي تفتيت الأصوات بانتخابات اليونسكو

السفير محمد العرابي

باريس - (أ ش أ)

أكد السفير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة والقارة الأفريقية لمنصب المدير العام لليونسكو أن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فَقِيه اليوم مع المجموعة الأفريقية عبر بقوة عن أهمية التضامن الأفريقي.

و أوضح العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل نحو ساعة من بدء انتخابات اليونسكو- أن الوزير شكري القي كلمة قوية جدا أمام المجموعة الأفريقية للتأكيد على ضرورة تفادي أي تفتيت للأصوات.

وأضاف أن الأمور لا يمكن الحكم عليها الآن نظرا ن الانتخابات سرية، واصفا لقاء المجموعة الأفريقية اليوم بانه كان مهما و حاسما و سيكون له اثر جيد.

ويشار إلى إن انتخابات اليونسكو من المقرر أن تبدأ بعد قليل و يتنافس فيها سبعة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر و أفزيفيا.

ومن المقرر أن يمثل مصر في التصويت وزير التعليم العالي. د.خالد عبد الغفّار و السفير ايهاب بدوي سفير مصر بباريس و مندوبها الدائم باليونسكو.

هذا المحتوى من

75d029576d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري يشارك في افتتاح معرض "طريق البخور" باليونسكو

    أخبار

  • وكالة: انتخاب مدير عام جديد لليونسكو وسط توترات بسبب دور فلسطين

    أخبار

  • بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • شكري يلتقي ارينا بوكوفا وجاك لانج قبل بدء التصويت على منصب مدير عام

    أخبار

إعلان

7769279442.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة