العرابي: شكري طالب المجموعة الإفريقية بتفادي تفتيت الأصوات بانتخابات اليونسكو

باريس - (أ ش أ)

أكد السفير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر والقارة الأفريقية لمنصب المدير العام لليونسكو أن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فَقِيه اليوم مع المجموعة الأفريقية عبر بقوة عن أهمية التضامن الأفريقي.

و أوضح العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل نحو ساعة من بدء انتخابات اليونسكو- أن الوزير شكري القي كلمة قوية جدا أمام المجموعة الأفريقية للتأكيد على ضرورة تفادي أي تفتيت للأصوات.

وأضاف أن الأمور لا يمكن الحكم عليها الآن نظرا ن الانتخابات سرية، واصفا لقاء المجموعة الأفريقية اليوم بانه كان مهما و حاسما و سيكون له اثر جيد.

ويشار إلى إن انتخابات اليونسكو من المقرر أن تبدأ بعد قليل و يتنافس فيها سبعة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر و أفزيفيا.

ومن المقرر أن يمثل مصر في التصويت وزير التعليم العالي. د.خالد عبد الغفّار و السفير ايهاب بدوي سفير مصر بباريس و مندوبها الدائم باليونسكو.