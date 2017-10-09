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نيبوشا للاعبي الزمالك: أمامكم فرصة لصنع التاريخ

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نيبوشا للاعبي الزمالك: أمامكم فرصة لصنع التاريخ نيبوشا للاعبي الزمالك: أمامكم فرصة لصنع التاريخ

التحرير

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حرص المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين في حجرة خلع الملابس قبل المران.

وقام نيبوشا بتهنئة اللاعبين على تأهل المصري إلى 2018  وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحصول على فرصة الانضمام إلى المنتخب القومي والمشاركة في كأس العالم لصنع تاريخ خاص بهم.

وتأهل منتخب رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018. 

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سجل النجم محمد صلاح هدفى الفراعنة في الدقيقتين 71،و 95، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1. 

بهذه النتيجة انفرد منتخبنا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات. 

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التحرير

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