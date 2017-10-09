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شكري يشارك في افتتاح معرض "طريق البخور" باليونسكو

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مصراوي Masrawy

شكري يشارك في افتتاح معرض "طريق البخور" باليونسكو

06:22 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة – (أ ش أ(

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين في افتتاح معرض "طريق البخور" المقام تحت رعاية بعثة المملكة العربية باليونسكو بباريس.

وحضر الافتتاح معالي "بدر العساكر" مدير مكتب ولي السعودية وايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفرنسية والدولية.

ويضم المعرض 36 عملاً يعرضها 30 فناناً وفنانة من المملكة، وتنطلق فكرته من منطلق البحث عن قيمة الإنسان في العصر الحديث، والتساؤل عن الحياة وطرقها الاعتيادية والبديلة في ظل التقنية ومظاهر المدنية المعاصرة، حيث يستخدم الفنانون قوالب فنية وبصرية مبتكرة في عرض جوانب من استجابة الإنسان في المملكة لهذه المتغيرات، مع ربطها بالعناصر المشتركة في المجتمع الإنساني العالمي بصفة عامة.

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