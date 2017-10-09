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مسئول سعودي: عودة روسيا إلى الشرق الأوسط تسهم في خلق توازن للقوى

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مصراوي Masrawy

مسئول سعودي: عودة إلى الشرق الأوسط تسهم في خلق توازن للقوى

06:13 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مسئول سعودي: عودة روسيا إلى الشرق الأوسط تسهم في خلق توازن للقوى

مجلس الشورى السعودي

موسكو - )أ ش أ(

قال ظاهر الحارثي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، إن عودة روسيا إلى الشرق الأوسط ستسهم في خلق توازن للقوى وحل القضايا المعقدة بالمنطقة.

وأضاف المسئول السعودي، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، معلقا على الدور الروسي في الشرق الأوسط عقب زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا، "نحن نرى التزاماً بتوطيد العلاقات مع روسيا على المستويين السياسي والمدني المجتمعي، روسيا لطالما أيدت الشعوب العربية، فنحن لدينا أشياء مشتركة أكثر من الاختلافات، إن عودة موسكو إلى الشرق الأوسط ستساعد في خلق توازن قوي وحل القضايا المعقدة بالمنطقة".

وأشار إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الملك السعودي إلى روسيا تخدم المصالح المشتركة لموسكو والرياض، كما أن من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع "إن العديد من القضايا الهامة تم أخذها في الاعتبار خلال اجتماع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتلك الزيارة تعد البداية للتعاون الاستراتيجي".

جدير بالذكر، أن الملك سلمان قام بزيارة موسكو في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر، هي الأولى من نوعها للعاهل السعودي إلى روسيا.

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