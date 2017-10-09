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لاستكمال فض الأحراز.. تأجيل مُحاكمة متهمي "أنصار الشريعة" لـ 22 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

لاستكمال فض الأحراز.. تأجيل مُحاكمة متهمي "أنصار الشريعة" لـ 22 نوفمبر

06:13 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل مُحاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

كما قررت انتداء المحاميين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين، وصرحت لهم بالاطلاع على الأوراق.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة الأحراز

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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