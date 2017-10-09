ضبط عصابة تسرق هواتف المواطنين بشارع "الحكومة"

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية، بشارع القصر العيني ومجلس الوزراء.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل من القبض على المتهمين بسرقة هاتف صحفي اثناء سيره بشارع مجلس الوزراء، منذ عدة أيام.

أكدت التحريات أن المتهمان يسرقان الهواتف المحمولة ثم يبيعونها قطع غيار لعملائهما بشارع عبدالعزيز.

كشفت التحريات هوية المتهمين وهما، "ياسر ع أ"، 22 سنة، و"محمد ط ق"، 26 سنة، وأمام المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، اعترف المتهمان بسرقة بعض الهواتف المحمولة.

وعثر فريق البحث بقيادة النقيب عمرو مزيون والقوة المرافقة له على بعض الهواتف بحوزة المتهمين، من بينهم هاتف الصحفي الذي حرر محضر سابق بقسم الشرطة.

حرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.