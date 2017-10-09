وفد من الشركة القابضة للكهرباء يزور السعودية

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على رأس وفد إلى الرياض في زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في أعمال الملتقى السعودي للكهرباء لعام 2017، والذى يبدأ الثلاثاء ويستمر 3 أيام، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة السعودية.

يشارك الوفد، خلال الملتقى في جلسة النقاش الرابعة حول تطوير سوق الكهرباء والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ويعرض تجربة مصر في مجالات تحرير سوق الكهرباء، والخطوات الإصلاحية لسوق الكهرباء والتحول إلى سوق كهربائي تنافسي.

يذكر أن هذا الملتقى ينظم سنويًا منذ عام 2007، ويعد والمعرض المصاحب له من أهم الفعاليات في مجال الكهرباء بالمملكة، ويحضره ويتحدث فيه مختصون من المملكة وأنحاء العالم، ويشارك فيه معظم الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، ويشكل فرصة لكبار المسئولين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، وإثراء المعرفة في مجال الكهرباء، ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات، والتعرف على الفرص الاستثمارية. ‏

ويصاحب الملتقى معرض دولي كبير يتيح فرصا كبيرة للشركات العالمية والمحلية لعرض خبراتهم المعرفية وتقنياتهم المبتكرة بشكل مباشر أمام صناع القرار والمشاركين والزوار.