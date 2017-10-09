"أمن قومي النواب": تفعيل اختصاصات "الأعلى لمكافحة الإرهاب" وأمن سيناء من أولوياتنا

​كتب- أحمد علي:

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر، إن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تضع ضمن أولوياتها تفعيل تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب واختصاصاته، ودعم دوره فى الأداء المجتمعى، ومتابعة الأمن فى سيناء وتنميتها، وتطوير التنمية بالمناطق الحدودية.

وأكد عامر - خلال لقائه المحررين البرلمانيين اليوم الاثنين- أولوية مواجهة الفساد فى مصر، واعداد خطط التنمية والدفاع عن الدولة على جميع المستويات، وتفعيل القوى الناعمة فى مصر لبناء قوى الدولة، والتى تتضمن التعليم والثقافة والإعلام والشئون الدينية.

وأضاف: أن اللجنة لها دور بارز في الدفاع عن قضايا الوطن وتحشيد جهودها وتنسيق أعمالها مع اللجان النيابية الأخرى.

وأشار الى أن اللجنة أعدت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان رسالة" تقدير وثقة وتأييد" لما لمسته اللجنة وشعب مصر من :" قدوة مخلصة، وعزيمة لا تلين، وفكر مبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، فضلا عن دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع جميع بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار، بحسب نص الرسالة.

ولفت إلى أن اللجنة تضع فى مقدمة أجندتها التشريعية عددا من مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن القومي والاجتماعي والعسكرى والتكنولوجى وغيرها.

وقال إن خطة عمل اللجنة تم إعدادها بناء على مقترحات أعضاء اللجنة، والتى تستهدف كيفية إعادة بناء الإنسان المصري وعودة التقاليد، ومواجهة العشوائيات والبطالة، وأزمة المرور، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعديل قانون المرور، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية.