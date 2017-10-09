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«كدواني والجوهري» يفوزان بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

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«كدواني والجوهري» يفوزان بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان «كدواني والجوهري» يفوزان بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

التحرير

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شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إجراء جولة الإعادة فى انتخابات عدد من مناصب هيئة مكتب اللجنة، والتى أسفرت عن فوز النائبين يحيى كدوانى وسلامة الجوهرى بمنصبى الوكيلين.

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كانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد تلقت تظلمات على الانتخابات التى أجريت خلال الأسبوع الماضى على مناصب هيئة مكتب اللجنة، وبناء عليه أُعيدت الانتخابات مرة أخرى صباح اليوم، بينما يُذكر أن اللواء كمال عامر يشغل منصب رئيس اللجنة للمرة الثالثة على التوالى، بعد رئاسته لها فى دورى الانعقاد الماضيين. 

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التحرير

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