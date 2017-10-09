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البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه في ختام التعاملات بمبيعات المصريين

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البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه في ختام التعاملات بمبيعات المصريين البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه في ختام التعاملات بمبيعات المصريين

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 775.2 مليار جنيه، فى مقابل 776.5 مليار جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى إي جى إكس 30 نحو 0.21%، ليسجل 13968.53 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جى إكس 70 بنسبة نحو 1.38% ليسجل نحو 800.51 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر البورصة الأوسع نطاقا إي جى إكس 100 بنسبة نحو 1.01%، ليسجل نحو 1788.91 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 1.28 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى شراء 275.5 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء أيضا بصافى شراء 123.4 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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