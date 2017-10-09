وكالة: انتخاب مدير عام جديد لليونسكو وسط توترات بسبب دور فلسطين

القاهرة – (مصراوي)

يختار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الإثنين، مديرًا عامًا جديدًا بالعاصمة الفرنسية باريس. ورشحت مصر السفيرة مشيرة خطاب لهذا المنصب لتتنافس مع ستة مرشحين أخرين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس اليوم إن اختيار المدير الجديد بديلًا لإيرينا بوكوفا التي شهدت ولايتها بعض التوترات "بسبب انضمام فلسطين للمنظمة."

ويشهد السباق بين المرشحين السبعة حربًا دبلوماسية، بحسب الوكالة الأمريكية. كما أضافت أن الدول العربية طالما رغبت بتولي قيادة هذه المنظمة، لكن الانقسامات حول عضوية فلسطين عقّدت مساعيهم.

وأشارت الوكالة إلى أن الثلاثي الذي يقود سباق الترشح هم، كي آن تانج من الصين، والسفيرة مشيرة خطاب من مصر، ووزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قطعا تمويلهم لليونسكو بعدما صوّت أعضائها لصالح جعل فلسطين عضوًا بالمنظمة عام 2011.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، التقى اليوم بمدير عام منظمة اليونسكو الحالية، قبل انطلاق التصويت على منصب المدير الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شكرى التقى أيضًا بمدير معهد العالم العربي جاك لانج، في إطار جهوده لدعم مشيرة خطاب مرشحة مصر والتي يدعمها الاتحاد الإفريقي وأعلب الدول العربية.