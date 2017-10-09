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ميركل تدعو إلى بدء مباحثات تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا الأسبوع القادم

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مصراوي Masrawy

ميركل تدعو إلى بدء مباحثات تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا الأسبوع القادم

06:03 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ميركل تدعو إلى بدء مباحثات تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا الأسبوع القادم

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ 

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها سوف تبدأ، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، مباحثات مشتركة مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، حول تشكيل ائتلاف الألمانية القادمة، وهو ما يعرف إعلاميا بـ"ائتلاف جامايكا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل، اليوم الاثنين، مع شريكها في التحالف المسيحي هورست زيهوفر. ويتكون التحالف من حزبين هما الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري برئاسة زيهوفر.

وقد سمي الائتلاف القادم بائتلاف جامايكا، بسبب تشابه ألوان علم جامايكا مع ألوان الأحزاب الثلاثة التي ستشكل الائتلاف، وهي التحالف المسيحي "اللون الأسود" وحزب الخضر "اللون الأخضر" والحزب الديمقراطي الحر "اللون الأصفر".

وكان حزب الخضر طالب، في وقت سابق اليوم، ببدء مفاوضات بين الأحزاب الثلاثة في أسرع وقت ممكن، لتشكيل الائتلاف، على الرغم من رفضه واعتراضه على ما أسفرت عنه المفاوضات، أمس، بين قطبي التحالف المسيحي بشأن وضع حد أقصى للاجئين القادمين إلى ألمانيا لا يتعدى 200 ألف لاجئ سنويا.

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