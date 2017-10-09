أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الواسعة للأقصى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الواسعة للأقصى

06:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الواسعة للأقصى

هيئات القدس الإسلامية تحذر من تبعات الاقتحامات الو

رام الله - (د ب أ):

حذرت هيئات القدس الإسلامية، اليوم الاثنين، من تبعات وخطورة الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في شرق القدس من الجماعات اليهودية.

وقال بيان مشترك صادر عن الهيئات إن "الأوضاع الحالية، التي يمرّ بها الـمسجد، وصلت حدّا من الخطورة في تكثيف اقتحامات الـمتطرفين اليهود من حيث التصعيد ما لا يمكن وصفه أو مقارنته بما مضى من أوضاع ومخاطر مرّ بها الـمسجد قبل ذلك".

وتضم الهيئات: دائرة الأوقاف الإسلامية، ودار الإفتاء الفلسطينية، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية.

واعتبر بيان الهيئات أن "ما يمر به الـمسجد مقدمة تسعى "إسرائيل" لفرض وقائع جديدة، في ظل أجواء تتحدث عن تسوية قادمة"، مؤكدا "أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي".

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن عشرات اليهود دخلوا اليوم إلى ساحات المسجد الأقصى لأداء طقوسا دينية في مشهد متكرر خلال الأيام الأخيرة التي تصادف أعياد يهودية.

وعادة ما يتطور ذلك إلى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين يحتجون على دخول الجماعات اليهودية إلى داخل المسجد الأقصى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو وحكومته بتعميق الاستيطان وعمليات

    أخبار

  • مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بالقدس

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأطفال الفلسطينيين من اللعب في ساحات "الأقصى"

    أخبار

  • مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

    أخبار

إعلان

8fd9104067.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ