أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الطاقة الذرية: ايران تحترم تعهداتها في الملف النووي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الطاقة الذرية: ايران تحترم تعهداتها في الملف النووي

06:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الطاقة الذرية: ايران تحترم تعهداتها في الملف النووي

امين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو

(أ ف ب):

أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، اليوم  الاثنين، في روما ان إيران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وصرح امانو في افتتاح مؤتمر حول نزع الأسلحة النووية في روما "أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها ايران في الموضوع النووي بموجب +خطة العمل المشتركة الشاملة" اي الاتفاق النووي الايراني.

وسبق أن أكدت الوكالة في الشهر الفائت تنفيذ ايران تعهداتها وسط تكثيف واشنطن انتقاداتها للاتفاق.

كذلك ذكرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني من جهتها بان احترام ايران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات.

وصرحت موجيريني التي شاركت في اتصال عبر الانترنت، ان الآن وقت فتح "قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها".

وتابعت "لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة" الان مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة الى الاتفاق الايراني واحتمال تقويض الأمريكيين له.

وأشارت توقعات مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس" إلى ترجيح امتناع الرئيس الأمريكي دونالد في تقرير مرتقب للكونجرس عن تأكيد احترام ايران التزاماتها. فالقانون يلزمه بابلاغ الكونجرس كل 90 يومًا ان كانت ايران تحترم النص وان كان رفع العقوبات الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الأمريكية.

وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونجرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ابقاء رفع العقوبات او اعادة فرضها.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

    أخبار

  • خلاف جديد بين أنقرة وواشنطن قد يؤثر على حلف الناتو

    أخبار

  • وزير إسرائيلي ينتقد ترامب بسبب تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    أخبار

  • ترامب يرسل أولوياته بشأن الهجرة إلى الكونجرس

    أخبار

إعلان

f0b0d662ef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300