الطاقة الذرية: ايران تحترم تعهداتها في الملف النووي

(أ ف ب):

أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، اليوم الاثنين، في روما ان إيران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وصرح امانو في افتتاح مؤتمر حول نزع الأسلحة النووية في روما "أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها ايران في الموضوع النووي بموجب +خطة العمل المشتركة الشاملة" اي الاتفاق النووي الايراني.

وسبق أن أكدت الوكالة في الشهر الفائت تنفيذ ايران تعهداتها وسط تكثيف واشنطن انتقاداتها للاتفاق.

كذلك ذكرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني من جهتها بان احترام ايران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات.

وصرحت موجيريني التي شاركت في اتصال فيديو عبر الانترنت، ان الآن وقت فتح "قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها".

وتابعت "لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة" الان مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة الى الاتفاق الايراني واحتمال تقويض الأمريكيين له.

وأشارت توقعات مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس" إلى ترجيح امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقرير مرتقب للكونجرس عن تأكيد احترام ايران التزاماتها. فالقانون يلزمه بابلاغ الكونجرس كل 90 يومًا ان كانت ايران تحترم النص وان كان رفع العقوبات الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الأمريكية.

وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونجرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ابقاء رفع العقوبات او اعادة فرضها.