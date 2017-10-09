مقتل العشرات من داعش بضربة جوية غربي الأنبار

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات محافظة الأنبار، اليوم الإثنين، بأن العشرات من تنظيم داعش بينهم قيادات أجنبية بارزة، قتلوا في بقصف جوي لطيران الجيش استهدف معسكر وادي القذف غربي الأنبار .

وقال المصدر - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن طيران الجيش قصف معسكر وادي القذف التابع لعصابات داعش الإجرامية غربي الأنبار، أثناء تجمع عشرات الإرهابيين في المعسكر استعدادا لشن تعرضات على القطعات العسكرية في مناطق غربي الأنبار، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، بينهم قادة وأمراء من جنسيات أجنبية.

وأضاف المصدر "إن القصف أدى إلى حرق العشرات من العجلات والآليات العسكرية التابعة للتنظيم الإجرامي"، مبينا أن المعسكر المستهدف كان مخصصا لتدريب عناصر مجرمي داعش ومن ثم زجهم لشن هجمات على مناطق غربي الأنبار.