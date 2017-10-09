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طرف صناعي ورحلة لروسيا .. هدية "سعودي" لمشجع في مباراة مصر والكونغو

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مصراوي Masrawy

طرف صناعي ورحلة لروسيا .. هدية "سعودي" لمشجع في مباراة والكونغو

05:54 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتبت – إيمان محمود

أعلن المغرد السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك، تقديم رحلة مدفوعة الأجر لمشجع مصري ذو قدم واحدة، حيث كان يرقص بعكازين، بعد تأهل الوطني لكأس العالم 2018.

وقال "منذر" في تغريدة له عبر موقع "تويتر" تعليقا على صورة الشاب المتداولة ومطالبات بتوفير طرف صناعي له واستحقاقه السفر إلى تشجيعًا للمنتخب، إنه يتكفل بـ"تذاكر وسكن وإقامة مدفوعة الوجبات إن رغب في السفر".

وأضاف في تغريدة تالية "وطرف صناعي أيضًا ... يختار أي مركز في مصر لتركيب الاطراف ويتواصل على الخاص".

وفازت مصر مساء أمس، على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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مصراوي Masrawy

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