إعفاء طلاب المدينة الجامعية بحلوان من المصروفات شهر بعد التأهل لكأس العالم

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة حلوان، الإثنين، إعفاء طلاب مدينتها الجامعية من مصروفات الإقامة لمدة شهر بمناسبة فوز المنتخب المصري على الكونغو وتأهله لمونديال كأس العالم بروسيا.

وقدمت الجامعة، في بيان صحفي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري بفوز المنتخب، مشيدة بالروح الرياضية التى كانت عاملاً مشتركاً بين جميع اللاعبين طوال المباراة، والذين أسعدوا الشعب المصرى بأدائهم وأكدوا أنهم يستحقون التأهل لكأس العالم بروسيا.

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بالتشجيع الرائع من الجماهير المصرية التى تابعت المباراة من داخل ستاد برج العرب بالإسكندرية وعبر شاشات التلفزيون فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقرر "نجم"، إعفاء طلاب المدينة الجامعية من مصروفات الإقامة لمدة شهر والذين شاركوا فى مشاهدة المباراة من خلال شاشات العرض بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعى، حيث خصصت الإدارة العامة للمدن الجامعية أكثر من 300 مقعد للطلاب لمشاهدة المباراة.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.