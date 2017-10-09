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بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

05:47 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

اليونسكو

القاهرة - (مصراوي):

بدأ في العاصمة الفرنسية باريس، التصويت في الجولة الأولى من انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التى يتنافس فيها سبعة مرشحين بينهم ثلاثة من دول عربية هي ولبنان وقطر.

ويستبعد مراقبون أن يتم اختيار الرئيس الجديد فى الجولة الأولى، وفي حال لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية الأصوات فإن التصويت قد يستمر على مدار الأسبوع لأربع جولات.

ويتنافس على المنصب السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر، وحمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، وفيرا خورى لاكويه من لبنان، وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان، وفام سان شاو من فيتنام، وكيان تانج من الصين، وأودريه أزولاى من فرنسا.

وتسير كافة التوقعات إلى الذهاب لجولات أخرى بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات.

وعقد المجلس التنفيذى للمنظمة الذى يضم 58 دولة اجتماعاته، ثم بدأت عملية التصويت السرية، حيث يحتاج الفائز إلى الحصول على 30 صوتا.

ومع انتخاب الرئيس الجديد، تنهي البلغارية ايرينا بوكوفا مشوارها كرئيسة للمنظمة الدولية بعد انتخابها لمدتين على مدى 8 سنوات.

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