ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 110 تذكرة هيروين بالتجمع الخامس

كتب – فتحي سليمان:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، 3 عاطلين بحوزتهم 110 تذكرة هيروين، قبل ترويجهم على عملائهم بمنطقة التجمع الخامس، وأحالهم اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إخطاراً من العميد غالب مصطفى مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة يفيد ورود معلومات عن كل من "سيد م ع"، 35 سنة، عاطل، و"حسن م إ"، 32 سنة، مسجل خطر سبق اتهامه في 8 قضايا، و"عبد اللاه م ع"، 36 سنة، عاطل، عن يقومون بحيازة مواد مخدرة للاتجار بها.

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على المتهمين اثناء تواجدهم بمنطقة التجمع الخامس يستقلون سيارة سوزوكي وعثر بحوزتهم 110 تذكرة هيروين، ومبلغ 590 جنيه.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تحرر محضر رقم 8634 لسنة 2017، وتولت النيابة العامة التحقيقات.