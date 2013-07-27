السنيورة يدعو حزب الله للتوقف عن ممارساته والأسلوب الذى يتبعه

أعرب رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة عن قلقه وأسفه للأسباب التى أدت بالاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرار إدراج الجناح العسكرى لحزب الله على لائحة الإرهاب.

وأكد السنيورة فى تصريحات له اليوم، أن أحدا من اللبنانيين لم يكن يتمنى أن يحدث مثل ما حدث ولكن هذا الأمر تجلى فى إنفلات ما يسمى بلجناح العسكرى لحزب الله إلى خارج لبنان وتدخله فى الشئون الداخلية لعدد من الدول.

ودعا السنيورة حزب الله إلى التنبه والامتناع عن التدخل غير المفيد والذى يضر بمصلحة لبنان وأن يعالج مع الدول الأوروبية موضوع القرار الأوروبى شريطة التوقف عن ممارساته والأسلوب الذى يتبعه والذى ينعكس بسلبياته على جميع اللبنانيين.

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