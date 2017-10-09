مصر تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية
مصر تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية
05:30 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
القاهرة - (مصراوي):
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة أوغندية معارضة تدعى "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" على قاعدة للأمم المتحدة في إقليم كيفو بشمال شرق الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين.
وأعربت مصر في بيانها الصادر اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية والتمنيات للمصابين بالشفاء، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.
كما نوه البيان بالدور الهام الذي تلعبه قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية (مونسكو) من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
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