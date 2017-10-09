شكري يلتقي ارينا بوكوفا وجاك لانج قبل بدء التصويت على منصب مدير عام اليونسكو

باريس - أ ش أ

التقى وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الاثنين، بالسيدة ايربنا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو وذلك قبل نحو ساعة من انطلاق انتخابات المنظمة عل منصب المدير العام والذي يتنافس عليه سبعة مرشحين.

كما التقي كذلك الوزير سامح شكري بمقر المتظمة بباريس مع مدير معهد العالم العزبي جاك لانج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الذي يقوم بها شكري لحشد الدعم لمرشحة مصر وافريقيا السفيرة مشيرة خطاب