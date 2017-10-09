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شكري يلتقي ارينا بوكوفا وجاك لانج قبل بدء التصويت على منصب مدير عام اليونسكو

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مصراوي Masrawy

شكري يلتقي ارينا بوكوفا وجاك لانج قبل بدء التصويت على منصب مدير عام اليونسكو

05:27 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

شكري يلتقي ارينا بوكوفا وجاك لانج قبل بدء التصويت على منصب مدير عام اليونسكو

وزير الخارجية سامح شكري

باريس - أ ش أ

التقى وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الاثنين، بالسيدة ايربنا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو وذلك قبل نحو ساعة من انطلاق انتخابات المنظمة عل منصب المدير العام والذي يتنافس عليه سبعة مرشحين.

كما التقي كذلك الوزير سامح شكري بمقر المتظمة بباريس مع مدير معهد العالم العزبي جاك لانج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الذي يقوم بها شكري لحشد الدعم لمرشحة وافريقيا السفيرة مشيرة خطاب

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