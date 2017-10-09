علي عبدالعال لـ"النواب": تعديلات "الرقابة الإدارية" تتسق مع الدستور

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بالجدية في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، لما يمثله من أهمية كبرى في الدور الرقابي لهذه الهيئة.

وأكد عبدالعال، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أن ما جاء من تعديلات في مشروع القانون تتسق مع ما أقره الدستور.

يشار إلى أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون أمس الأحد، ومن بين بنوده نقل تبعية الهيئة من مجلس الوزراء، إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.

فى سياق منفصل، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن إجراء إعادة انتخابات هيئات مكاتب بعض اللجان النوعية بالبرلمان يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، وأن دلت على شيء تدل على مدى تطبيق الديمقراطية داخل البرلمان.

وأعلن عبد العال، عن نتائج انتخابات الإعادة بهيئتي مكتب لجنة الطاقة والبيئة والدفاع والأمن القومي، التي أجريت اليوم، حيث فاز طلعت السويدي برئاسة لجنة الطاقة، فيما فاز بأمانة السر السيد حجازي، كما فاز بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي كل من سلامة الجوهرى ويحيى كدواني.​