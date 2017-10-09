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براءة مدير بـ"طيران الإمارات" من تهمة الاستيلاء على أموال الشركة

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مصراوي Masrawy

براءة مدير بـ"طيران الإمارات" من تهمة الاستيلاء على أموال الشركة

05:23 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

طيران الإمارات

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، ببراءة رئيس مكتب طيران الإمارات "خ.م" من اتهامه بالاستيلاء على أموال الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صديق، وعضوية المستشارين محمد النفراوي وأمير الأيوبي.

وكانت شركة طيران الإمارات، تقدمت ببلاغ اتهمت فيه مدير مكتب الشركة بالقاهرة بالاستيلاء على مبلغ مليون و349 ألف جنيه من أموال الشركة نظير إصدار تذاكر مخفضة وتحصيل الفارق لنفسه.

وقال المحامي ماهر ميلاد إسكندر، دفاع المتهم، إنه فُصل تعسفيًا من الشركة بعد 15 سنة، وقدم شكوى لمكتب العمل، فاتهموه بالسرقة لإثنائه عن البلاغ.

وأشار "إسكندر" في دفاعه إلى أن عملية إصدار التذاكر، عملية معقدة وتخضع لعدة مراجعات وتتم عن طريق إدخال بيانات المسافر على النظام الخاص بالشركة الذي يتولى تحديد السعر الخاص بالرحلة دون أي تدخل من الموظف ويتم بالتذكرة إثبات اسم الراكب ووجهة سفره، وهو ما يجعل التلاعب مستحيلا.

ودفع بعد جدية تحريات المباحث، ولا تعبر سوى عن رأي مجريها، ولا تصلح دليل اتهام على موكله، ولذا قضت المحكمة ببراءته.

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مصراوي Masrawy

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