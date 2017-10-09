بالصور.. 5 حيل للحفاظ على أدوات "المكياج"

كتبت - هدير غيث:

هناك بعض الحيل للحفاظ على أدوات المكياج لاستخدامها لأطول وقت ممكن، والحصول على بشرة نظيفة ومتألقة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "brightsite" وهي:

1- إعادة تحضير أحمر الشفاه القديم

خذي أحمر الشفاه القديم، وضعيه فوق شمعة، ليذوب ويترك ليبرد قليلًا، ليسهل إعادة تشكيله من جديد.

2- استخدام مجفف الشعر لبكرة الرموش قبل استخدامها

قبل استخدام بكرة الرموش المصطنعة، يفضل وضعها في المياه الساخنة أو تسخينها باستخدام مجفف الشعر، للحصول على أفضل شكل للرموش لوقت أطول.

3- استخدام الفازلين لإزالة البقع السوداء

يستخدم الكثير من الأشخاص منتجات التجميل غير الأصلية، الضارة للبشرة، ولكن هناك طريقة أمنة، وسريعة لإزالة البقع السوداء، وذلك بغسل الوجه، ووضع الفازلين، وتغطيه المكان بأكياس الأسترتش الجفاف، ووضع منشفة دافئة عليها لمدة 5 دقائق، ويزال هذا الغطاء، ويُضغط على هذه البقع لإزالتها من مكانها.

4- الحفاظ علي فرشاة المكياج لأطول وقت ممكن

القيام بغسلها وتجفيفها بشكل عمودي من وقت لأخر، ويعمل ذلك على زيادة وقت صلاحيتها للاستخدام.

5- لا تستخدم المنشفة بعد غسل الوجه للحصول على جلد ناعم

يفضل بعد غسل الوجه، وضع الكريم المرطب، وعدم استخدام المنشفة، للحصول على بشرة ناعمة، لامتصاصها الكريم المحتوي على الكثير من الفوائد.