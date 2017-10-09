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محمد صلاح يرفض هدية ممدوح عباس

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محمد صلاح يرفض هدية ممدوح عباس محمد صلاح يرفض هدية ممدوح عباس

التحرير

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كشف ممدوح عباس، رئيس نادي السابق، عن تفاصيل مكالمة هاتفية حدثت بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب ، بعد قيادته الوطني للفوز على الكونغو والتأهل لنهائيات المقرر إقامتها في العام القادم.

واستطاع صلاح أن يحرز هدفي الفوز للمنتخب الوطني في شباك الكونغو في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال «عباس» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»:" تهاتفت بالأمس مع صلاح وكانت المرة الأولى التى أتحدث فيها معه وكنت قد رفضت إنضمام محمد صلاح إلى نادي الزمالك عندما كنت رئيساً له وأعتقد أنه يشكرني على هذا اليوم".

وأضاف الرئيس الأسبق لنادي الزمالك متحدثًا عن صلاح :-" ما هذا الأدب وماهذا الأخلاق وماهذه الروح المصرية الخالصة؟

وواصل:" إعتذر على قبول هديتي بشياكة رغم أنها هدية أعتقد أن أحدًا غيره لن يعتذر عنها، وإستعضنا عن هذا أن تقوم لجنة من المؤسسة الخيرية التابعة لمجموعة إنترو بزيارة مستشفى بسيون العام فى الغربية وتوريد الأجهزة الطبية المطلوبة وأصدرت أوامري أن يمون هذا فورًا.

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pic.twitter.com/pF4yU0iCWa

 

ممدوح عباس

 

 

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التحرير

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