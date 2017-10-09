الاحتفال بيوم البيئة العربي تحت شعار "استثمار مستدام لبيئة عربية أفضل"

كتبت - مادي غيث

شاركت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية فى تنفيذ يوم بيئي بمركز شباب ١٥ مايو، في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العربي الذي يأتى هذا العام تحت شعار "استثمار مستدام لبيئة عربية أفضل".

تضمنت الاحتفالية تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية من خلال ندوة توعوية عن أهمية الحفاظ على البيئة نحو مستقبل أفضل وترشيد الاستهلاك، كما تم عرض فيلم عن محمية وادي الحيتان والمشاركة بورش عمل فنيه من تدوير المخلفات.

شارك فى الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذيه بمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب ورئيس مجلس إدارة المركز.

يذكر أن العالم العربي يحتفل يوم 14 من شهر أكتوبر من كل عام بيوم البيئة العربي والذي جاء بناء على توصية اتخذها المسئولين العرب عن البيئة في اجتماعهم بتونس في 14 اكتوبر 1986 ويتم الاحتفال به للتعريف بالبيئة والتأكيد على أهميتها واعتبارها قضية تنمية وليست قضية بيئة،كذلك العمل على زيادة الوعي العربي بأهمية البيئة وجعلها من ضمن أولوياته.