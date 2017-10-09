فرج عامر: تكريم السيسى للفراعنة دليل على اهتمامه الكبير بالرياضة

كتب - محمود رمزى:

‏قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الرئيس بالرياضة المصرية وبهؤلاء الأبطال من شباب مصر الواعد .

ووجه " عامر"، فى بيان أصدره، اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه المبادرة التي تعتبر وساما على صدور جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وجهازه الفني والإداري والشباب والرياضة المصرية.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن ثقته في قدرة نجوم الفراعنة على إسعاد الشعب المصري خلال مشاركتهم بمباريات كأس العالم.