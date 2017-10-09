أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة التضامن تبكي من حديث زوجة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

Google+ Print
وزيرة التضامن تبكي من حديث زوجة الشهيد أحمد منسي (فيديو) وزيرة التضامن تبكي من حديث زوجة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بكت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي،  اليوم الإثنين، متأثرة بحديث منار محمد سليم، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب، أحمد منسي، خلال الندوة النثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة بالتجمع الخامس، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

وتحدثت سليم عن زوجها، خلال كلمتها: «كان بيقدم المساعدة لأي حد، اليوم اللي كان بيقبض فيه كان يقوللي أنا هروح أطلع حق ربنا فيه وبعد كدا نعيش بالباقي، وكان ربنا بيبارك، وكان بيقولي إن ده اللي هيبقلنا في القبر».

تابعت: «كان بيوصي ابنه كل يوم بأمه وجدته وأخواته وكأنه عارف إنه هيستشهد». 

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)