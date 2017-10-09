وزيرة التضامن تبكي من حديث زوجة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

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بكت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، متأثرة بحديث منار محمد سليم، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب، أحمد منسي، خلال الندوة النثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة بالتجمع الخامس، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

وتحدثت سليم عن زوجها، خلال كلمتها: «كان بيقدم المساعدة لأي حد، اليوم اللي كان بيقبض فيه كان يقوللي أنا هروح أطلع حق ربنا فيه وبعد كدا نعيش بالباقي، وكان ربنا بيبارك، وكان بيقولي إن ده اللي هيبقلنا في القبر».

تابعت: «كان بيوصي ابنه كل يوم بأمه وجدته وأخواته وكأنه عارف إنه هيستشهد».