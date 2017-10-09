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سفير جنوب أفريقيا: «الفراعنة» أفضل ممثلي الكرة الأفريقية في المونديال

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سفير جنوب أفريقيا: «الفراعنة» أفضل ممثلي الكرة الأفريقية في المونديال سفير جنوب أفريقيا: «الفراعنة» أفضل ممثلي الكرة الأفريقية في المونديال

التحرير

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هنأ سفير دولة جنوب أفريقيا فرنسى مبيلا الشعب المصرى قيادة وشعبًا، بمناسبة صعود الوطني لمونديال بروسيا 2018، مؤكدًا أن «الفراعنة» من أفضل ممثلى الكرة الأفريقية في المونديال.

جاء ذلك خلال زيارة سفير جنوب أفريقيا إلى جامعة أسوان، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة.

من جانبه، شدد رئيس الجامعة على أهمية التواصل الثقافي والعلمي بين جامعة أسوان وجامعات دولة جنوب أفريقيا وخاصة أن الجامعة بها التنوع التخصصي للكليات التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، فضلًا عن أن المحافظة تمثل عاصمة الثقافية والاقتصادية بالقارة السمراء.

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وقدم غلاب درع الجامعة للسفير تقديرًا لمد أوصال التعاون بين جامعة أسوان وجامعات جنوب أفريقيا في شتى المجالات المختلفة.

من ناحيته، أشاد سفير دولة جنوب أفريقيا بحسن الاستقبال بالجامعة، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاءات عديدة في المستقبل لبحث آليات وسبل التعاون بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية وأهدى السفير كتابا من تأليف المناضل نيلسون مانديلا زعيم دولة جنوب أفريقيا، وأكد رئيس الجامعة على مكانة الزعيم في نفوس وقلوب الشعب المصري إيمانا بدوره في استقلال بلاده.

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التحرير

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