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10 ديسمبر.. سماع الشهود في محاكمة 3 موظفين لاتهامهم بتقاضي رشوة

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مصراوي Masrawy

10 ديسمبر.. سماع الشهود في محاكمة 3 موظفين لاتهامهم بتقاضي رشوة

04:33 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

10 ديسمبر.. سماع الشهود في محاكمة 3 موظفين لاتهامهم بتقاضي رشوة

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 3 موظفين متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناذ تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة 10 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني "محمد.ع"، و"تامر.أ"، موظفين بشركة البترول، حصلا على أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.

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