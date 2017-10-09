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قتل صديقه.. وعندما طارده الأهالي سقط من الدور الخامس ومات

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مصراوي Masrawy

قتل صديقه.. وعندما طارده الأهالي سقط من الدور الخامس ومات

04:32 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

قتل صديقه.. وعندما طارده الأهالي سقط من الدور الخامس ومات

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

لم يجد "سمير أ."، (32 سنة)، عامل بمنطقة المرج، طريقة للهرب من الأهالي الذين طاردوه بعدما قتل صديقه، سوى القفز على أسطح المباني القريبة، وسرعان ما تعثرت قدمه وسقط من الدور الخامس، ليموت هو الآخر على بعد خطوات من مكان جريمته.

لم يتردد "سمير"، كثيرا عندما تصدى زميله لمحاولته سرقة الشركة التي يعملان بها، فعاجله وطعنه بمطواة في صدره، إلا أن المصاب استغاث بالأهالي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
طارد الأهالي المتهم الذي اعتلى سطح أحد العقارات المجاورة للشركة، في محاولة للهرب، فاختل توازنه أثناء القفز إلى سطح عقار آخر، وسقط من الطابق الخامس ميتا.

وقال مصدر أمني إن "سمير"، عامل سابق بالشركة محل الواقعة، وتوفي فور وصوله المستشفى نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسد، وارتجاجات، ونزيف داخلي، وتهشم في الجمجمة، وكسر في عضلة القلب.
وتحفظت أجهزة الأمن على جثة الجاني وجثمان المجني عليه، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الواقعة، ومباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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