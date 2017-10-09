بالصور- السيطرة على حريق في شاطىء "نيو بوريفاج" بالإسكندرية
بالصور- السيطرة على حريق في شاطىء "نيو بوريفاج" بالإسكندرية
04:31 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
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"هلت بشائر الشتاء".. أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية (صور)
الإسكندرية – محمد عامر:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب في كافتيريا بشاطىء "نيو بوريفاج" على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.
وتلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بنشوب حريق في كافتيريا بمنطقة ميامي، وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
ومن ناحيته، قال اللواء خالد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، إن الحريق اندلع في كافتيريا شاطىء "نيو بوريفاج" بسبب ماس كهربائي، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.
وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق، وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه بالواقعة.
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