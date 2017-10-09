أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- السيطرة على حريق في شاطىء "نيو بوريفاج" بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- السيطرة على حريق في شاطىء "نيو بوريفاج" بالإسكندرية

04:31 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

  • عرض 9 صورة

    7a6e655985.jpg

  • عرض 9 صورة

    1d3558f4b1.jpg

  • عرض 9 صورة

    e074b9dfa1.jpg

  • عرض 9 صورة

    e5da36025c.jpg

  • عرض 9 صورة

    fbeffa30ac.jpg

  • عرض 9 صورة

    fbea9b3900.jpg

  • عرض 9 صورة

    e0a77592de.jpg

  • عرض 9 صورة

    b68afc2793.jpg

  • عرض 9 صورة

    fb07d43856.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"هلت بشائر الشتاء".. أمطار خفيفة على وسط الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب في كافتيريا بشاطىء "نيو بوريفاج" على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بنشوب حريق في كافتيريا بمنطقة ميامي، وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

ومن ناحيته، قال اللواء خالد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، إن الحريق اندلع في كافتيريا شاطىء "نيو بوريفاج" بسبب ماس كهربائي، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق، وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه بالواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أثناء التنقيب عن الآثار.. انتشال ثلاث جثث دفنوا أسفل منزل في الفيوم

    أخبار

  • 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع منظفات في العاشر من رمضان

    أخبار

  • بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. مقاهي الإسكندرية تستقبل جماهير

    أخبار

إعلان

39669bfa71.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم