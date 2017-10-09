بالصور.. "أوركسترا" غنائية لطلاب الكلية الحربية بإندونسيا في شوارع بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم وفد من طلبة وممثلي الكلية البحرية بإندونسيا، أوركسترا غنائية، اليوم الإثنين، بعدة شوارع في محافظة بورسعيد.

وانطلق طلاب الكلية من أمام الممشى السياحي بحي الشرق بحضور المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، ونائب السفير دولة إندونسيا بالقاهرة، في ظل تجاوب وتفاعل من المواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل وفدًا من طلبة وممثلي الكلية البحرية بإندونسيا، وذلك أثناء زياراتهم للمحافظة والتي تستغرق 4 أيام، مرحبا بجميع طلاب الكلية البحرية البالغ عددهم 171 طالبا والذين حضروا إلى بورسعيد على متن مركب شراعي تدريبي تابع للبحرية الإندونسية.