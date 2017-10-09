شقيق "المنسى" : بكاء الرئيس على أخى "شهادة فخر"

كتب – محمود رمزى:

وصف المهندس محمد المنسى، شقيق الشهيد أحمد المنسى، بكاء الرئيس السيسى أثناء كلمة زوجة أخيه ورؤية ابنها بـ" شهادة فخر" للعائلة وللمصريين جيمعا.

وقال " المنسى"، فى تصريح لمصراوى: "الأسرة بكت فور رؤيتنا لبكاء الرئيس، الذى يؤكد لنا دائما أن القوات المسلحة لن تنسى أبناء شهداء الجيش والشرطة ".

وأضاف :" لم نتمالك أنفسنا حتى هذه اللحظة، وشكرا للرئيس السيسى، على مواقفه مع أسر الشهداء، وخاصة أحمد المنسى الذى تأكدنا أن الرئيس ما زال يتذكره ".

كانت مواقف العقيد أحمد المنسي، الذي لقى مصرعه أثناء مقاومته الإرهاب في سيناء، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البكاء عند سماع زوجة المنسي منار سليم التى روتها.

واستمع السيسي إلى قصص زوجة العقيد، عن حياة زوجها، وعكست جانبا من مواقفه الإنسانية في حياته، على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس .