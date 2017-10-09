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شرطة مقدونيا تعثر على سيارة بها 14 مهاجرا

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مصراوي Masrawy

شرطة مقدونيا تعثر على سيارة بها 14 مهاجرا

04:29 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

شرطة مقدونيا تعثر على سيارة بها 14 مهاجرا

شرطة مقدونيا تعثر على سيارة بها 14 مهاجرا

بلجراد - (د ب أ):

عثرت شرطة مقدونيا على 14 مهاجرا باكستانيا في سيارة متوقفة على بعد بضعة كيلومترات من نقطة المعبر الحدودي في بوجوروديكا المتاخم لليونان.

وذكرت قناة ام ار تي التلفزيونية أنه تم العثور على المهاجرين ليلة أمس الأحد في سيارة من طراز أودي تحمل لوحات مسروقة. وقد اصطحبت الشرطة المهاجرين إلى مركز استقبال في سكوبيه ، على بعد 140 كيلومترا.

وقد فر سائق السيارة.

ويشار إلى أنه حتى مارس 2016، عندما أغلقت عدة دولة أوروبية حدودها أمام المهاجرين، كانت تمثل مقدونيا نقطة عبور رئيسية على طول طريق البلقان من اليونان إلى أوروبا الغربية، وقد عرب أكثر من مليون شخص البلاد خلال 12 شهرا، مما دفع السلطات لإغلاق الحدود.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين، إلا أن المهاجرين مازالوا يحاولون الوصول للمناطق الغنية في أوروبا عبر البلقان.

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