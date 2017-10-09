ظريف يهدد أمريكا برد قاس إذ أدرجت "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب

طهران - أ ش أ

توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة برد قاس من إيران إذا أدرجت"الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب.

جاءت تصريحات ظريف ردا على سؤال حول رد فعل إيران إذا أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب خلال استراتيجيته الجديدة، حيث قال - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "فارس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية - "سيكون الرد قاسيا جدا بالتأكيد".

ورفض ظريف الإفصاح عن تفاصيل الرد الإيراني، وقال "سترون بأنفسكم رد إيران".

وتأتي تصريحات ظريف بعد ساعات قليلة من تصريحات القائد العام لمؤسسة الحرس الثورى الإيرانى محمد علي جعفرى، التي قال فيها إن فرض أمريكا عقوبات جديدة ضد ايران يعني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي..محذرا من أن واشنطن سيكون عليها مغادرة المنطقة والبقاء على بعد ألفي كيلومتر من إيران، إذا فعّلت قانون مكافحة الخصوم الأمريكيين عن طريق الجزاءات "كاتسا" ضد إيران.

وقال القائد العام للحرس الثوري: "مثلما أعلنا سابقا، فإنه في حال تنفيذ قانون إجراءات الحظر الجديدة من قبل أمريكا’، فإن عليها نقل قواعدها الإقليمية إلى أبعد من مدى الصواريخ الإيرانية البالغ ألفي كيلومتر".

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن سلوك أمريكا مع إيران يثبت أننا لا يمكننا تنظيم علاقاتنا فقط على أساس الاتفاق النووي، وأضاف أن "على الأمريكيين أن يعلموا أن إيران ستستفيد من سلوك حكومة ترامب المتسم بالحماقة تجاه الاتفاق النووي لإيجاد قفزة في برامجها الصاروخية والإقليمية والدفاعية التقل