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هند رضا لـ"الشباب": كل فكرة كانت في البداية حلم.. وكل الفضل فى نجاحى يرجع لأمى

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مصراوي Masrawy

هند رضا لـ"الشباب": كل فكرة كانت في البداية حلم.. وكل الفضل فى نجاحى يرجع لأمى

04:21 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

هند رضا

كتبت- عزة صقر:

قالت الفنانة هند رضا، مقدمة برنامج "عيشها بشكل تانى" على نجوم اف ام، الأهل والأب والأم لهم دور كبير فى اكتشاف مواهبنا، ومشوارى الفنى كان فى البداية صعب ولكن بدعم أهلى ووالدتى بالأخص وصلت لما أنا فيه الآن

ووجهت هند رسالة للشباب الحضور خلال حديثها أثناء الندوة التي أقامتها كلية الآداب جامعة عين شمس، اكتشفوا نفسكم واستغلو الوقت لتحقيق أهدافكم .

وعن فوز أمس أمام الكونغو وتأهلها لكأس العالم 2018 وجهت الشكر للاعب محمد صلاح.

وتنظم كلية الآداب جامعة عين شمس لقاءً مفتوحًا مع الفنانين والإعلاميين الشباب خالد عليش وهند رضا، واعتذر الفنان محمد ممدوح عن الحضور، بسبب ظروف التصوير.

يقام اللقاء تحت رعاية عميد الكلية الأستاذ الدكتور سوزان القلينى وبحضور الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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