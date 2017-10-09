بدء اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول
بدء اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول
04:19 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء ووزير البترول
كتب- محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع البترول .
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