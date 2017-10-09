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بدء اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول

04:19 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

بدء اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول

رئيس الوزراء ووزير البترول

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع البترول .

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مصراوي Masrawy

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