إخلاء سبيل 3 شرطيين في واقعة هروب طفل من محكمة الأميرية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 3 أفراد شرطة بكفالة ألف جنيه لكل منهم، في واقعة اتهامهم بالإهمال، الذي نتج عنه هروب طفل أثناء التحقيق بالنيابة وسقوط من الطابق الثالث.

وقال مصدر أمني إن الطفل "عامر.ا"، غافل، الحراسة المكلفة بنقله مع آخرين إلى مبنى مجمع المحاكم وقفز من شرفة الطابق الثالث بالمبنى قبل عرضه على فريق التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الأميرية الجديدة، في حالة حرجة.

وكانت الإدارة العامة لرعاية الأحداث، ألقت القبض على 5 من الأطفال الأحداث في قضية تسول وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.