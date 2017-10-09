حريق هائل بمصنع تدوير قمامة بالقاهرة.. و14 سيارة إطفاء وخزان لإخماد النيران
حريق هائل بمصنع تدوير قمامة بالقاهرة.. و14 سيارة إطفاء وخزان لإخماد النيران
04:06 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
حريق هائل بمصنع تدوير قمامة بالقاهرة
كتب – فتحي سليمان:
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 8 سيارات إطفاء، و6 خزانات مياه كبير، للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع تدوير قمامة، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة.
تلقى اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق هائل بمصنع تدوير قمامة، بمنطقة منشأة ناصر، جنوب القاهرة.
دفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء و6 خزانات كبيرة للسيطرة على ألسنة اللهب التي ارتفعت بشدة نتيجة طبيعة المواد البلاستيكية التي اشتعلت بها النيران.
وأوضح مصدر أمني عدم وجود أية إصابات أو خسائر بشرية؛ مشيراً إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في منع امتداد خطر النيران إلى الأماكن المجاورة.
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