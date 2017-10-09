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هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الهندية

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مصراوي Masrawy

هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الهندية

04:11 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الهندية

الفريق مهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل، مستشار الفريق مهاب مميش للأمن اللواء سماح قنديل، اليوم الإثنين، وفدا رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني الهندية برئاسة القائد بالقوات الجوية الهندية "إس إس راجان"، يرافقه الملحق العسكري الهندي "إس سانج"، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وذكر بيان صادر عن هيئة قناة السويس، أن الوفد شاهد عرضًا عن تاريخ قناة السويس يستعرض مراحل تنفيذ القناة التي تعد تجسيدا للعزيمة والإرادة المصرية الصلبة التي مكنت الشعب المصري العظيم من تخطي الصعوبات والتحديات لحفر القناة التي أصبحت أهم مجرى ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها أحد أهم روافد الاقتصاد المصري في العصر الحديث.

كما اطلع الوفد على عرض تقديمي بعنوان "الحلم المصري العظيم" والذي ألقى الضوء على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة كممر ملاحي عالمي عبر تقليل زمن العبور والانتظار فضلا عن مواكبة التطور المستمر في صناعة النقل البحري والزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية.

وتعرف الوفد على أهمية مشروع تنمية منطقة قناة السويس في تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي والذي يهدف إلى توفير مليون فرصة عمل، حيث تضم مشروعات التنمية مناطق صناعية متطورة تشمل مشروعات بناء وإصلاح السفن والحاويات والبتروكيماويات والأثاث والمنسوجات والإلكترونيات والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى تطوير 6 موانئ بطول القناة للاستفادة من موقعها العبقري في تحويل إلى منطقة تجارة عالمية.

وفي نهاية الزيارة، قدم القائد بالقوات الجوية الهندية درع القوات الجوية الهندية إلى اللواء سامح قنديل نيابة عن الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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