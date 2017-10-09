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الكنيسي: على الإعلام مساندة مصر في حرب الإرهاب (فيديو)

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الكنيسي: على الإعلام مساندة مصر في حرب الإرهاب (فيديو) الكنيسي: على الإعلام مساندة مصر في حرب الإرهاب (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي حمدي الكنيسي، إن الإعلام المصري قام بدور مهني ووطني خلال حرب 6 أكتوبر، إذ حشد الشعب المصري خلف قيادته، مطالبا الإعلام الحالي السير على نفس النهج في مساندة الدولة في حربها على الإرهاب.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم الإثنين، بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.

وأضاف الكنيسي: «أرجو من إعلامنا الآن ونحن نخوض حربا ضد الإرهاب، أن يقوم بدوره المهني الوطني، فليبرز الإنجازات التي تحقق الآن من مشروعات عملاقة، ودور القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب». 

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وحضر الرئيس عبد الفتاح ، فعاليات الندوة التثقيقية، وذلك بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين.

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التحرير

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