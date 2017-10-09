أمن بني سويف يضبط بائعة «كشري» بعد تسمم 171 تلميذًا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، من ضبط "م. أ" بائعة كشري أمام مدرسة قرية شرهي الإبتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية غرب المحافظة، عقب الاشتباه بتسمم غذائي لـ171 تلميذًا بالمدرسة ونقلهم إلى مستشفيات بني سويف العام وإهناسيا المركزي وبني سويف الجامعي، وإجماع أولياء أمور التلاميذ على تناول أبنائهم وجبة كشري أمام باب المدرسة.

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وقال مصدر أمني: إن "الأهالي وأولياء أمور التلاميذ رفضوا اتهام السيدة بأنها وراء تسمم ابنائهم، حيث أن أغلب أهالي القرية يعرفونها جيدًا ويتناولون الكشري منها".