أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يمنح صاحب «شفرة أكتوبر» وسام النجمة العسكرية (فيديو)

Google+ Print
السيسي يمنح صاحب «شفرة أكتوبر» وسام النجمة العسكرية (فيديو) السيسي يمنح صاحب «شفرة أكتوبر» وسام النجمة العسكرية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صدق الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمات للوطن وقت حرب أكتوبر 1973.

وأجهش إدريس بالبكاء وطلب من السيسي السماح له بمصافحته، فذهب إليه الرئيس لتهنئته واحتضنه، تقديرا لدوره الوطني.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.

وحضر الندوة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وجيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعدد من كبار رجال الدولة.

شاهد أيضا

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشفرة"، ويتضمن شرحا من البطل أحمد إدريس لطرق التغلب على أعمال التنصت اللا سلكي في أثناء حرب اكتوبر.

وكرم السيسي، اليوم، البطلين جندي مقاتل محمد رمضان وعريف محمد أحمد، سائق وحكمدار الدبابة التي مرت فوق سيارة لعنصر تكفيري كان ينوي تفجيرها في الرتل الأمني والمدنيين في كمين بالعريش في شمال سيناء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)