السيسي يمنح صاحب «شفرة أكتوبر» وسام النجمة العسكرية (فيديو)

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمات للوطن وقت حرب أكتوبر 1973.

وأجهش إدريس بالبكاء وطلب من السيسي السماح له بمصافحته، فذهب إليه الرئيس لتهنئته واحتضنه، تقديرا لدوره الوطني.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.

وحضر الندوة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وجيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعدد من كبار رجال الدولة.

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وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشفرة"، ويتضمن شرحا من البطل أحمد إدريس لطرق التغلب على أعمال التنصت اللا سلكي في أثناء حرب اكتوبر.

وكرم السيسي، اليوم، البطلين جندي مقاتل محمد رمضان وعريف محمد أحمد، سائق وحكمدار الدبابة التي مرت فوق سيارة لعنصر تكفيري كان ينوي تفجيرها في الرتل الأمني والمدنيين في كمين بالعريش في شمال سيناء.