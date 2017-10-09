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عرض عسكري لطلبة البحرية الإندونيسية في بورسعيد

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عرض عسكري لطلبة البحرية الإندونيسية في بورسعيد عرض عسكري لطلبة البحرية الإندونيسية في بورسعيد

التحرير

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نظَم طلاب الكلية البحرية الإندونيسية البالغ عددهم 171 طالبًا، اليوم الاثنين، عرضًا عسكريًا أمام باب 1 بالممشى السياحي نطاق حي الشرق، إهداءًا منهم للمدينة الباسلة.

وفد البحرية الإندونيسية1

كان قد استقبل أمس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفد ممثل عن الطلبة وقادة المركب - حيث قام بإهداء الوفد درع المحافظة تقديرًا لزيارتهم.

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يذكر أن الميناء السياحي استقبل وفدًا من طلبة وممثلي الكلية البحرية بإندونسيا، وذلك خلال زيارتهم إلى محافظة بورسعيد والتي تستغرق 4 أيام على متن مركب شراعي تدريبي تابع للبحرية الإندونسية.

وفد البحرية الإندونيسية

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التحرير

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