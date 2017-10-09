برلمانيون يطالبون بعودة الجماهير للملاعب والعفو عن شباب «الألتراس» المحبوسين

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طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة عودة الجماهير للملاعب ومتابعة المباريات، مستشهدين بأداء الجماهير المنظم في مباراة مصر والكونغو، التى انتهت بصعود المنتخب الوطنى لكرة القدم لكأس العالم.

من جانبها اتشحت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، بعلم مصر في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، متوجهة بالتهنئة للشعب المصري بالتأهل لمونديال روسيا 2018.

وطالبت النائبة بضرورة عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى لاستكمال فرحة المصريين، لما تمثله كرة القدم من أهمية كبرى للمصريين، حيث بدأت النائبة كلمتها في الجلسة العامة، قائلة: "صلاح الخير، مشيرة إلى أن اللاعب محمد صلاح أسعد ملايين المصريين بالدور الذي قدمه في مباراة مصر أمام الكونغو أمس".

بينما طالب النائب هاني أباظة بعودة الجماهير لمتابعة المباريات، مستشهدا بأداء الجماهير المنظم في مباراة مصر والكونغو، مشددًا على أن عودة الجماهير تعيد البهجة للشعب المصري، متسائلا عن سبب رفض الأجهزة الأمنية لحضور الجماهير لمباريات كرة القدم.

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من جهته شدد النائب محمد الحسيني على أن كرة القدم وحدت المصريين، وانضم لطلبات النواب التي دعت الرئيس للعفو عن شباب الألتراس، ودعا لتكريم المنتخب الوطني في مجلس النواب وخاصة اللاعب محمد صلاح.

وفى نفس السياق هنأ النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تأهل المنتخب المصرى لكرة القدم لمونديال كأس العالم بروسيا 2018.

فى حين وجه النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25_30، بعد تقديم التهنئة للمصريين بالفوز على منتخب الكونغو والتأهل لكأس العالم، رجاء إلى رئيس الجمهورية بالعفو عن شباب "الألتراس" المحبوسين؛ فالعفو عنهم سيزيد من سعادة أسرهم، مطالبا بالتواصل معه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال الحريري في كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب: "أطالب سيادة الرئيس بالإفراج عن شباب الألتراس"، وذلك في إطار التهاني التي وجهها النواب للشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر لكرة القدم والتأهل لبطولة كأس العالم.