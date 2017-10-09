أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلمانيون يطالبون بعودة الجماهير للملاعب والعفو عن شباب «الألتراس» المحبوسين

Google+ Print
برلمانيون يطالبون بعودة الجماهير للملاعب والعفو عن شباب «الألتراس» المحبوسين برلمانيون يطالبون بعودة الجماهير للملاعب والعفو عن شباب «الألتراس» المحبوسين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة عودة الجماهير للملاعب ومتابعة المباريات، مستشهدين بأداء الجماهير المنظم في مباراة والكونغو، التى انتهت بصعود الوطنى لكرة القدم لكأس العالم.

من جانبها اتشحت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، بعلم مصر في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، متوجهة بالتهنئة للشعب المصري بالتأهل لمونديال 2018.

وطالبت النائبة بضرورة عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى لاستكمال فرحة المصريين، لما تمثله كرة القدم من أهمية كبرى للمصريين، حيث بدأت النائبة كلمتها في الجلسة العامة، قائلة: "صلاح الخير، مشيرة إلى أن اللاعب محمد صلاح أسعد ملايين المصريين بالدور الذي قدمه في مباراة مصر أمام الكونغو أمس".

بينما طالب النائب هاني أباظة بعودة الجماهير لمتابعة المباريات، مستشهدا بأداء الجماهير المنظم في مباراة مصر والكونغو، مشددًا على أن عودة الجماهير تعيد البهجة للشعب المصري، متسائلا عن سبب رفض الأجهزة الأمنية لحضور الجماهير لمباريات كرة القدم.

شاهد أيضا

من جهته شدد النائب محمد الحسيني على أن كرة القدم وحدت المصريين، وانضم لطلبات النواب التي دعت الرئيس للعفو عن شباب الألتراس، ودعا لتكريم المنتخب الوطني في مجلس النواب وخاصة اللاعب محمد صلاح.

وفى نفس السياق هنأ النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تأهل المنتخب المصرى لكرة القدم لمونديال بروسيا 2018.

فى حين وجه النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25_30، بعد تقديم التهنئة للمصريين بالفوز على منتخب الكونغو والتأهل لكأس العالم، رجاء إلى رئيس الجمهورية بالعفو عن شباب "الألتراس" المحبوسين؛ فالعفو عنهم سيزيد من سعادة أسرهم، مطالبا بالتواصل معه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال الحريري في كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب: "أطالب سيادة الرئيس بالإفراج عن شباب الألتراس"، وذلك في إطار التهاني التي وجهها النواب للشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر لكرة القدم والتأهل لبطولة كأس العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة