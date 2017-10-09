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الصين تدعو إلى الالتزام بالاتفاقية النووية الإيرانية

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مصراوي Masrawy

الصين تدعو إلى الالتزام بالاتفاقية النووية الإيرانية

04:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الصين تدعو إلى الالتزام بالاتفاقية النووية الإيرانية

القاهرة – أ ش أ
حثت الصين اليوم الاثنين، على الالتزام بالاتفاقية النووية الإيرانية، وذلك ردا على التكهنات بأن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد هذا الأسبوع انسحابه منها، بعد توجيهه المزيد من الاتهامات لطهران بأنها لم تلتزم تماما ببنودها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج، في تصريح رسمي، إن خطة العمل المشتركة الخاصة بالقضية النووية الإيرانية تمثل نموذجا ناجحا على حل القضايا الدولية الشائكة من خلال الدبلوماسية.

وأعادت يينج ما كانت أكدت عليه الخارجية الصينية من قبل حول أن تلك الخطة المبرمة بين إيران وبين القوى الكبرى، التي بمقتضاها يتم تدريجيا رفع العقوبات المفروضة عليها، في مقابل التزامها بضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تلعب دورا هاما في دعم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر نتاجا هاما للحوكمة الأمنية الدولية، مجددة التأكيد على حرص الصين على الاستمرار في دعمها والمشاركة في تنفيذها.

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Asha

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